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1 октября 19, 11:11
Ivan NAVI выпустил новый клип (ВИДЕО)
Ivan NAVI
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Режиссером ролика выступил Владимир Шурубура.
"Каждый из нас мечтает о небе, но у каждого в мечтах оно свое, неповторимое. Но все успехи и высокие высоты, которые мы достигаем ценны только тогда, когда их есть с кем разделить. Небо дарит нам тысячи возможностей, людей и событий. Именно мы выбираем то и тех, кто близки нам по духу. Но для того, чтобы сделать шаг навстречу будущему - надо отпустить прошлое, которое похоже на тяжелые парашюты за нашими спинами - они сдерживают, сковывают и тянут назад. Так же, если вы увидели, что судьба вам подарила драгоценный бриллиант - снимайте с себя даже самую тяжелую ношу прошлого. Тогда выбор для вас будет легким как перышко, а каждый следующий шаг только вперед. Смело идите навстречу своему счастью", - прокомментировал певец.

Источник: https://telegraf.com.ua
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