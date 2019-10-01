Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.53
USD
24.34
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
1 октября 19, 10:34
Атмосферный клип на известную песню The Beatles (ВИДЕО)
The Beatles
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.
Культовая британская группа The Beatles выпустила клип к песне Here Comes the Sun, приуроченный к 50-летию выхода знаменитого альбома Abbey Road.

Как сообщает Rolling Stone, над видео работали специалисты студии Trunk Animation. Оно включает в себя анимацию и старые фотографии The Beatles времен работы над Abbey Road. Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.

В ролике используется микс Here Comes the Sun из юбилейного переиздания Abbey Road, которое увидит свет уже сегодня, 27 сентября. Переиздание будет включать в себя 17 оригинальных треков, а также еще 23 сессионных записи и демо.



Оригинальный альбом Abbey Road вышел в 1969 году и стал последним совместным проектом всех четырёх участников The Beatles. Пластинка приобрела культовый статус, как и другие альбомы группы. 
Широкую известность получила и ее обложка, на которой музыканты пересекают по зебре улицу Эбби-роуд.


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Тима Белорусских презентовал новый клип (ВИДЕО)
MONATIK выпустил новый клип на свою новую песню (ВИДЕО)
Клип Потапа побил рекорд просмотров на YouTube
VERA KEKELIA покоряет сеть новым треком "Перлиною"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Селин Дион презентовала новый клип (ВИДЕО)
noimageКонцерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен
noimageПинк презентовала новый клип (ВИДЕО)
noimageУкраинская певица порадовала фанов новым ироничным клипом
noimageГруппа Metallica отменила тур
Лента новостей