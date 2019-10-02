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Музыка
Новости музыки
30 сентября 19, 12:58
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен
Эрос Рамазотти
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Организаторы концерта объяснили причину отмены и пообещали вернуть деньги за билеты.
Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия.

"В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится", - говорится в сообщении агентства.

Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто приобрел билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря. 



Источник: https://telegraf.com.ua/
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