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30 сентября 19, 12:50
Украинская певица порадовала фанов новым ироничным клипом
Jerry Heil
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Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) выпустила клип на песню "Вільна каса". Эта работа стала продолжением нашумевшего хита "Охрана Отмена", отрывок которого появляется в начале ролика.

По сюжету клипа, 23-летнюю девушку бросает парень из-за лишнего веса и у нее начинается депрессия. Главная героиня садится на диету и ест брокколи. Драматизма добавляет мама девушка, которая постоянно спрашивает, почему дочь до сих пор не вышла замуж.

"Люби меня дрищем и люби жиробасом" – просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также, высмеивание устаревших традиций и рамок, заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает когда родственники и друзья спрашивают когда замуж", - комментирует Джерри. 

Всего за несколько часов видео собрало более 12 тысяч лайков и массу положительных откликов.

"Это бомбезно! Хоть и нет кассы, но это круто! Конец вообще бомба!", "Круто, Яна. Так держать", "Красочный клип, много прикольных моментов и качает", "Очень годный клип! Яна, ты молодец", - пишут поклонники начинающей певицы.


Источник: https://telegraf.com.ua
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