Группа Metallica отменила тур

Культовая музыкальная группа Metallica отменила концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что вокалист и гитарист группы Джеймс Хэтфилд проходит курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщается на официальном сайте группы 28 сентября.





Деньги за билеты, проданные на концерты в рамках тура, будут возвращены. Музыканты пообещали, что проведут концерты в Австралии и Новой Зеландии, когда это будет возможно.





Джеймс Хэтфилд не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В частности, об этом рассказывалось в документальном фильме Some Kind of Monster, который вышел в 2004 году.





Ранее Metallica была признана самой успешной гастролирующей группой в мире. Только с билетов музыканты Metallicа заработали 1,4 миллиарда долларов с 1982 года.



