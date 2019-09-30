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Музыка
Новости музыки
30 сентября 19, 12:48
Группа Metallica отменила тур
Metallica
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Джеймс Хэтфилд проходит курс лечения от алкогольной зависимости. Деньги за билеты обещают вернуть.
Культовая музыкальная группа Metallica отменила концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что вокалист и гитарист группы Джеймс Хэтфилд проходит курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщается на официальном сайте группы 28 сентября.

Деньги за билеты, проданные на концерты в рамках тура, будут возвращены. Музыканты пообещали, что проведут концерты в Австралии и Новой Зеландии, когда это будет возможно.

Джеймс Хэтфилд не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В частности, об этом рассказывалось в документальном фильме Some Kind of Monster, который вышел в 2004 году.

Ранее Metallica была признана самой успешной гастролирующей группой в мире. Только с билетов музыканты Metallicа заработали 1,4 миллиарда долларов с 1982 года. 

Источник: https://korrespondent.net
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