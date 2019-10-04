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Музыка
Новости музыки
30 сентября 19, 12:44
Рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип (ВИДЕО)
Alyona Alyona
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В новой видеоработе исполнительница рассказывает о своем успехе, и показывает кадры из своих концертов и путешествий.
В сети появился новый клип украинской рэперши Alyona Alyona. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Клип создан из нарезок видео с концертов, путешествий и отпусков певицы. Сама песня также рассказывает об успехе молодой звезды и о том, что “она не знает, где будет завтра”.

Сама рэперша говорит, что жизнь - как большая река, которая несла ее “то по течению, то против много лет” и за стремительно развивающимися событиями не знает, где должна быть завтра.

В клипе Alyona Alyona снялись МС Элина Паника, Коля Ekspert, рэпер Noize MC, ONUKA и суперзвезда британского грайма Skepta.

Данный клип стал одиннадцатым всего за год с начала карьеры рэперши.


Источник: https://korrespondent.net
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