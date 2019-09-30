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Музыка
Новости музыки
30 сентября 19, 12:25
Alyona Alyona получила международную музыкальную премию
Alyona Alyona
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Украинская рэперша стала победительницей премии Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award. Об этом сообщается на странице премии в Facebook.
 
Ее отметили за "массивный, динамичный драйв" и популярность, которой она добилась в мире всего за год с начала карьеры.
 
Кроме Alyona Alyona номинантами премии были британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и инди-рок-квартет The Hormones из Китая.
 
Anchor − международная музыкальная премия, которая вручается наиболее перспективным молодым талантам.
 
С 2016 года награждения проходят ежегодно в сентябре во время международного фестиваля Репербан (Reeperbahn Festival) в Гамбурге.
 
Шесть номинантов из разных стран мира выбирает совет музыкальных специалистов, а победителя определяет жюри.



Источник: https://korrespondent.net
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