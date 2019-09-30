Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

Рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award. Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

Ее отметили за "массивный, динамичный драйв" и популярность, которой она добилась в мире всего за год с начала карьеры.

Кроме Alyona Alyona номинантами премии были британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Anchor − международная музыкальная премия, которая вручается наиболее перспективным молодым талантам.

С 2016 года награждения проходят ежегодно в сентябре во время международного фестиваля Репербан (Reeperbahn Festival) в Гамбурге.

Шесть номинантов из разных стран мира выбирает совет музыкальных специалистов, а победителя определяет жюри.











