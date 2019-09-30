Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самый высокооплачиваемым рэпером в мире. Об этом сообщается на официальной странице издания.





Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американски рэпер муж Ким Кардашьян Канье Уэст.





В 2019 году музыкант заработал 150 миллионов долларов. Часть дохода рэперу принесла совместная с Adidas коллекция спортивной обуви под названием Yeezy.





Канье Уэст сместил с лидерской позиции прошлогоднего победителя Jay-Z. По данным издания музыкант заработал 81 миллион долларов. Третье место занял канадский рэпер Дрейк с заработком в 75 млн долл.





Также в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов вошли Дидди с 70 миллионами долларов, Трэвис Скотт - 58 млн долл, Эминем - 50 млн долл., DJ Khaled - 40 млн долл., Кендрик Ламар - 38,5 млн долл., Migos - 36 млн долларов и Дональд Гловер он же Childish Gambino - 35 млн долл.











