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Музыка
Новости музыки
26 сентября 19, 13:24
"Плакала": как украинский хит звучит на других языках. Видео
Плакала
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Впервые композиция "Плакала" увидела свет в мае 2018 года, а спустя несколько месяцев музыканты представили клип.

25 сентября популярная украинская группа KAZKA отмечает важный день - первую годовщину нашумевшего клипа "Плакала". За первый год видео собрало почти 270 миллионов просмотров на YouTube, а сама песня обзавелась десятками каверов.

Для участия в съемках были приглашены не профессиональные модели, а простые украинки, которых выбирали посредством конкурса, организованного в соцсетях.

По сюжету видеоряда, зрители наблюдают за девочками, девушками и женщинами разного возраста, которые поют одну и ту же песню, а на финальном кадре держат в руках фиалки. 

В октябре того же года "Плакала" вошла в ТОП-10 мирового чарта сервиса Shazam. После чего хит украинского трио стали перепевать на разных языках. Свои версии песни публикуют меломаны с разных уголков мира, это и певцы, и блогеры, и обычные пользователи сети. Сейчас нашумевший хит можно услышать на русинском, польском, русском и английском языках.

"Плакала" на русинском языке 

"Плакала" на польском языке 

"Плакала" на русском языке 

"Плакала" на английском языке 

В конце прошлого года KAZKA решила сделать поклонникам сюрприз и выпустила англоязычную версию хита. Песню Cry написала британская певица и композитор Лора Уайт. Она в целом имеет тот же смысл, что и украиноязычный сингл, но некоторые отличия все же существуют. Упоминания цветущей фиалки в английском варианте нет. 

источник: telegraf.com.ua

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