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Музыка
Новости музыки
23 июля 19, 15:41
TAYANNA подготовила для поклонников долгожданную премьеру
TAYANNA
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Интерес людей к композиции певица подогревала эффектными летними образами в стиле 80-х, которые появились в аудиоверсии трека.
Трек "Мурашки" появился на официальном YouTube-канале звезды и уже получил немалую популярность в сети.

Еще за неделю до премьеры TAYANNA (Татьяна Решетняк) анонсировала выход нового трека. Поэтому тысячи поклонников артистки с нетерпением ожидали песню "Мурашки". 
TAYANNA позировала перед камерой в желтом мини-платье и юбке с латексной водолазкой. Игривые образы гармонично дополнили ритмичную мелодию, которая, по словам звезды, является лучшим саундтреком лета. 

Я получила огромное удовольствие, работая над этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни, и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. "Мурашки" – песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения... Эта легкая и светлая композиция станет лучшим саундтреком вашего лета, – рассказала TAYANNA.

Сейчас артистка презентовала аудиоверсию песни "Мурашки". Впервые вживую TAYANNA споет трек уже 8 августа во время фестиваля LAIMA RENDEZVOUS, который отгремит в Одессе.


Источник: https://telegraf.com.ua
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