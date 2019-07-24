Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный проект

"Мистецький десант Zaxidfest" будет проходить на территории комплекса "Солнечная поляна", расположенного в с. Родатычи Львовской области.





Главная цель данного события – масштабирование фестиваля Zaxidfest через межсекторальное сотрудничество и привлечение таких отраслей как визуальное искусство, культурное наследие, образование, а также путем международного сотрудничества масштабировать фестиваль, расширить программу и пути развития креативных индустрий усилить туристическое и экономическое развитие региона.





"Мистецький десант Zaxidfest" – это возможность объединить институты Украины, имеющие культурное или историческое значение, молодых украинских художников и музыкантов, тем самым привлекая к культурному развитию не только местного жителя, но и всех, кто станет гостем проекта.





Программа события будет состоять из нескольких блоков:





- бесплатная музыкальная сцена, на которой выступят приглашенные известные и молодые исполнители, фольклорные группы и представители местных творческих коллективов;





- мастер-классы по народным танцам, партнером которого станет "Музей Ивана Гончара", целью которого является быть современным учреждением по изучению, сохранению, интерпретации и презентации культурной самобытности Украины;





- мастер-классы по стрит-арту и паблик-арту, которые проведет "Respublica FEST", кредо которого "Свободное искусство свободным людям";





- мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, фольклорной росписи объектов в с. Родатичи;





- кинопоказы, которые реализует ежегодный фестиваль "Molodiya Festival". Они представляют лучшие ролики за 7 лет работы фестиваля. Это короткие видео молодых украинских режиссеров о сохранении окружающей среды, правах и свободах человека, этическом отношении к животным, гендерном равенстве и других актуальных проблемах для Украины и мира.





Zaxidfest реализовав событие "Мистецький десант Zaxidfest" стремится не только внести новые векторы развития локального сообщества, но и помочь в реализации творческих инициатив.





Где?





База отдыха "Солнечная поляна", Львовская область, с. Родатычи.





Когда?





17-18 августа 2019 года. Событие является бесплатным! Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.





Партнеры проекта: Zaxidfest, Respublica FEST, Molodiya Festival, Музей Ивана Гончара.



