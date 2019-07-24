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Музыка
Новости музыки
23 июля 19, 15:13
Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный проект
Zaxidfest 2019
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Фестиваль Zaxidfest при поддержке Украинского Культурного Фонда 17 и 18 августа 2019 представят новый проект "Мистецький десант Zaxidfest".
"Мистецький десант Zaxidfest" будет проходить на территории комплекса "Солнечная поляна", расположенного в с. Родатычи Львовской области.

Главная цель данного события – масштабирование фестиваля Zaxidfest через межсекторальное сотрудничество и привлечение таких отраслей как визуальное искусство, культурное наследие, образование, а также путем международного сотрудничества масштабировать фестиваль, расширить программу и пути развития креативных индустрий усилить туристическое и экономическое развитие региона.

"Мистецький десант Zaxidfest" – это возможность объединить институты Украины, имеющие культурное или историческое значение, молодых украинских художников и музыкантов, тем самым привлекая к культурному развитию не только местного жителя, но и всех, кто станет гостем проекта.

Программа события будет состоять из нескольких блоков:

- бесплатная музыкальная сцена, на которой выступят приглашенные известные и молодые исполнители, фольклорные группы и представители местных творческих коллективов;

- мастер-классы по народным танцам, партнером которого станет "Музей Ивана Гончара", целью которого является быть современным учреждением по изучению, сохранению, интерпретации и презентации культурной самобытности Украины;

- мастер-классы по стрит-арту и паблик-арту, которые проведет "Respublica FEST", кредо которого "Свободное искусство свободным людям";

- мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, фольклорной росписи объектов в с. Родатичи;

- кинопоказы, которые реализует ежегодный фестиваль "Molodiya Festival". Они представляют лучшие ролики за 7 лет работы фестиваля. Это короткие видео молодых украинских режиссеров о сохранении окружающей среды, правах и свободах человека, этическом отношении к животным, гендерном равенстве и других актуальных проблемах для Украины и мира.

Zaxidfest реализовав событие "Мистецький десант Zaxidfest" стремится не только внести новые векторы развития локального сообщества, но и помочь в реализации творческих инициатив. 

Где?

База отдыха "Солнечная поляна", Львовская область, с. Родатычи.

Когда?

17-18 августа 2019 года. Событие является бесплатным! Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Партнеры проекта: Zaxidfest, Respublica FEST, Molodiya Festival, Музей Ивана Гончара.

Источник: https://telegraf.com.ua
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