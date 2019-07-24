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Музыка
Новости музыки
23 июля 19, 15:02
Группа Грибы под новым названием выпустила клип
Grebz
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Исполнители переименовали группу и выпустили первую видео работу. Основателя группы Грибы в новом проекте нет.
Группа Грибы, прославившаяся хитом Тает лед, сменила название и выпустила первый клип. Теперь коллектив называется Grebz. Он презентовал клип на песню Контракты, появившийся на официальном YouTube-канале.

В новом ролике снялись участники Грибов Симптом и 4atty aka Tilla, а вот основателя Грибов Юрия Бардаша в нем нет. Ранее исполнитель выпустил сольный альбом.

В новом ролике музыканты снялись в одежде работников украинских коммунальных служб. 

Они читают текст и позируют на фоне мусоровоза, и катаются на нем.


Источник: https://korrespondent.net
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