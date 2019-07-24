Группа Грибы под новым названием выпустила клип

Группа Грибы, прославившаяся хитом Тает лед, сменила название и выпустила первый клип. Теперь коллектив называется Grebz. Он презентовал клип на песню Контракты, появившийся на официальном YouTube-канале.





В новом ролике снялись участники Грибов Симптом и 4atty aka Tilla, а вот основателя Грибов Юрия Бардаша в нем нет. Ранее исполнитель выпустил сольный альбом.





В новом ролике музыканты снялись в одежде работников украинских коммунальных служб.





Они читают текст и позируют на фоне мусоровоза, и катаются на нем.



