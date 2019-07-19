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Музыка
Новости музыки
19 июля 19, 15:17
Chance The Rapper анонсировал дебютный коммерческий альбом
Chance the Rapper
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Рэпер Chance the Rapper раскрыл обложку, название и дату выпуска своего дебютного альбома.
Популярный американский хип-хоп исполнитель Chance The Rapper объявил дату выхода дебютного альбома. Рэпер побывал на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 16 июня.

"Это будет мой первый коммерческий альбом. Все микстейпы я выкладывал бесплатно", - признался Chance The Rapper.

В ходе беседы Chance The Rapper продемонстрировал прозрачный CD, украшенный стразами - именно так будет выглядеть новый альбом артиста.

Релиз "The Big Day" состоится 26 июля 2019 года.

Напомним, ранее Chance the Rapper выпустил четыре микстейпа. Самым успешным из них стал мини-альбом "Coloring Book" (2016).




Источник: https://telegraf.com.ua
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