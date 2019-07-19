Chance The Rapper анонсировал дебютный коммерческий альбом

Популярный американский хип-хоп исполнитель Chance The Rapper объявил дату выхода дебютного альбома. Рэпер побывал на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 16 июня.
"Это будет мой первый коммерческий альбом. Все микстейпы я выкладывал бесплатно", - признался Chance The Rapper.
В ходе беседы Chance The Rapper продемонстрировал прозрачный CD, украшенный стразами - именно так будет выглядеть новый альбом артиста.
Релиз "The Big Day" состоится 26 июля 2019 года.
Напомним, ранее Chance the Rapper выпустил четыре микстейпа. Самым успешным из них стал мини-альбом "Coloring Book" (2016).