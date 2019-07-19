Пол Маккартни работает над первым мюзиклом

Экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни работает над своим первым мюзиклом. В его основу будет положен фильма Фрэнка Капры Эта прекрасная жизнь, вышедший на экраны в 1946 году. Об этом пишет Variety.





К проекту также привлечены продюсер Билл Кенрайт и сценарист Ли Холл. Последний до этого работал над нашумевшим байопиком Рокетмен о певце Элтоне Джоне.





Пол Маккартни, говоря о своем новом проекте, называет его "всеобщей историей, в которой каждый найдет частичку себя".





По сюжету фильма, положенного в основу мюзикла, удрученный жизненными проблемами главный герой решает совершить самоубийство. Однако ему на помощь приходит ангел-хранитель, который показывает, насколько жизнь мужчины помогла другим людям.





Лента основана на книге Филипа Ван Дорена Стерна Величайший подарок.



