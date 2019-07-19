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Музыка
Новости музыки
19 июля 19, 15:15
Пол Маккартни работает над первым мюзиклом
Пол Маккартни
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В его основу положен фильм Фрэнка Капры Эта прекрасная жизнь, вышедший на экраны в 1946 году.
Экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни работает над своим первым мюзиклом. В его основу будет положен фильма Фрэнка Капры Эта прекрасная жизнь, вышедший на экраны в 1946 году. Об этом пишет Variety.

К проекту также привлечены продюсер Билл Кенрайт и сценарист Ли Холл. Последний до этого работал над нашумевшим байопиком Рокетмен о певце Элтоне Джоне.

Пол Маккартни, говоря о своем новом проекте, называет его "всеобщей историей, в которой каждый найдет частичку себя".

По сюжету фильма, положенного в основу мюзикла, удрученный жизненными проблемами главный герой решает совершить самоубийство. Однако ему на помощь приходит ангел-хранитель, который показывает, насколько жизнь мужчины помогла другим людям.

Лента основана на книге Филипа Ван Дорена Стерна Величайший подарок.

Источник: https://korrespondent.net
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