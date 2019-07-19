Джаред Лето спел на мосту в центре Киева (ВИДЕО)

Американский актер, певец и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето прибыл в украинскую столицу и устроил небольшой концерт прямо во время прогулки по Киеву. Видео с выступлением звезды были опубликованы в соцсетях.





Знаменитость спела перед изумленными прохожими, приведя их в восторг этим импровизированным выступлением.





Очевидцы сняли выступление музыканта на видео, после чего многие из них опубликовали ролики в Сети.





Известно, что Джаред Лето уже не впервые наведывается в Киев. На этот он прибыл ради своего выступления на UPark Festival.











