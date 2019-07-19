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Музыка
Новости музыки
19 июля 19, 15:12
Джаред Лето спел на мосту в центре Киева (ВИДЕО)
Джаред Лето
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Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars устроил концерт во время прогулки по украинской столице.
Американский актер, певец и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето прибыл в украинскую столицу и устроил небольшой концерт прямо во время прогулки по Киеву. Видео с выступлением звезды были опубликованы в соцсетях.  

Знаменитость спела перед изумленными прохожими, приведя их в восторг этим импровизированным выступлением.

Очевидцы сняли выступление музыканта на видео, после чего многие из них опубликовали ролики в Сети.

Известно, что Джаред Лето уже не впервые наведывается в Киев. На этот он прибыл ради своего выступления на UPark Festival.




Источник: https://korrespondent.net/
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