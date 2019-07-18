Balaklava Blues представили дебютный клип (ВИДЕО)

Композиция и видео посвящены острой проблеме, которая волнует многих людей в разных странах мира. Речь идет о разного типа насилии - физическом, сексуальном, психологическом или даже вербальном.





Сингл вошел в первый альбом коллектива Fly. Клип MACHINA снял режиссер Александр Фразе-Фразенко, который нашел в сети альбом музыкантов предложил снять для них видео.





"Это видео - о мужчине и женщине, об их коллизии, потому что не бывает все гладко в человеческих отношениях. Интересно, что в мозге человека один и тот же участок отвечает за любовь и ненависть. Вечный пинг-понг чувств, который мы должны контролировать, иначе смерть. Вот об этой темной стороне любви и рассказывает MACHINA", - отметил режиссер.





Дуэт Balaklava Blues рожден во время революции 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве, где канадский панк-музыкант Марко Марчик и украинская певица Маричка Марчик встретились и полюбили друг друга. Balaklava Blues построен на украинском фольклоре, с элементами электронной музыки.











