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Музыка
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18 июля 19, 12:59
Balaklava Blues представили дебютный клип (ВИДЕО)
Balaklava Blues
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Украинско-канадский дуэт в дебютный клип на песню "MACHINA".
Композиция и видео посвящены острой проблеме, которая волнует многих людей в разных странах мира. Речь идет о разного типа насилии - физическом, сексуальном, психологическом или даже вербальном.

Сингл вошел в первый альбом коллектива Fly. Клип MACHINA снял режиссер Александр Фразе-Фразенко, который нашел в сети альбом музыкантов предложил снять для них видео.

"Это видео - о мужчине и женщине, об их коллизии, потому что не бывает все гладко в человеческих отношениях. Интересно, что в мозге человека один и тот же участок отвечает за любовь и ненависть. Вечный пинг-понг чувств, который мы должны контролировать, иначе смерть. Вот об этой темной стороне любви и рассказывает MACHINA", - отметил режиссер.

Дуэт Balaklava Blues рожден во время революции 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве, где канадский панк-музыкант Марко Марчик и украинская певица Маричка Марчик встретились и полюбили друг друга. Balaklava Blues построен на украинском фольклоре, с элементами электронной музыки.




Источник: https://telegraf.com.ua
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