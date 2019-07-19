Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (ВИДЕО)

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Егор Крид окончательно закончил контракт с лейблом Black Star. После этого певец сам занялся своим продюсированием и уже успел выпустить несколько хитов.





Сегодня, на официальном YouTube-канале певца вышел новый клип на песню "Сердцеедка".





Это совместная работа Егора с Данилой Поперечным и Сатиром. Клип наполнен яркой самоиронией. Артист смеется над своей популярностью.





В своем микроблоге Instagram Егор Крид рассказал об истории создания этого клипа.





"Недавно я давал интервью Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?" Я принял этот вызов. Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, разрывает чарты!", - написал Крид.





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