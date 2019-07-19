Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
29.15
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
17 июля 19, 12:04
Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (ВИДЕО)
Егор Крид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярный певец Егор Крид представил клип на песню "Сердцеедка".
Прошло несколько месяцев с тех пор, как Егор Крид окончательно закончил контракт с лейблом Black Star. После этого певец сам занялся своим продюсированием и уже успел выпустить несколько хитов.

Сегодня, на официальном YouTube-канале певца вышел новый клип на песню "Сердцеедка".

Это совместная работа Егора с Данилой Поперечным и Сатиром. Клип наполнен яркой самоиронией. Артист смеется над своей популярностью.

В своем микроблоге Instagram Егор Крид рассказал об истории создания этого клипа.

"Недавно я давал интервью Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?" Я принял этот вызов. Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, разрывает чарты!",  - написал Крид.

ВНИМАНИЕ! Присутствует ненормативная лексика.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Новый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (ВИДЕО)
Украинская группа O.Torvald презентовала новый клип (ВИДЕО)
Джамала выпустила новую композицию (ВИДЕО)
Новый клип от Артура Пирожкова (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Известный актер США спел на стеклянном мосту в Киеве. Видео
noimageBalaklava Blues представили дебютный клип (ВИДЕО)
Лента новостей