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17 июля 19, 12:02
Бейонсе выпустила клип на саундтрек Короля Льва
Певица Бейонсе выпустила новый клип на композицию Spirit, которая звучит в ремейке мультфильма Король Лев. Эта песня будет включена в альбом саундтреков The Lion King: The Gift.
Клип появился на официальном Youtube-канале исполнительницы, набрав 850 тысяч просмотров за день.
Авторами композиции являются сама Бейонсе, а также Labrinth и ILYA. Ролик снимался в пустыне и содержит кадры из фильма Король Лев.
Источник: https://korrespondent.net
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