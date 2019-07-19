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Музыка
Новости музыки
17 июля 19, 12:02
Бейонсе выпустила клип на саундтрек Короля Льва
Бейонсе
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Композиция артистки будет включена в альбом саундтреков под названием The Lion King: The Gift.
Певица Бейонсе выпустила новый клип на композицию Spirit, которая звучит в ремейке мультфильма Король Лев. Эта песня будет включена в альбом саундтреков The Lion King: The Gift.

Клип появился на официальном Youtube-канале исполнительницы, набрав 850 тысяч просмотров за день.

Авторами композиции являются сама Бейонсе, а также Labrinth и ILYA. Ролик снимался в пустыне и содержит кадры из фильма Король Лев.




Источник: https://korrespondent.net
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