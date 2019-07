Аврил Лавин выпустила новый клип (ВИДЕО)

Канадская певица Аврил Лавин выпустила новую видеоработу на композицию I Fell In Love With The Devil. Ролик набрал менее чем за сутки 1,5 миллиона просмотров.





Режиссером клипа выступил Эллиот Лестер, который до этого снял клип артистки Head Above Water.





Данная композиция вошла в альбом певицы Head Above Water, представленный в феврале этого года.





По словам Аврил Лавин, она сама написала песню, а также спродюсировала ее.