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Музыка
Новости музыки
16 июля 19, 15:46
Ingret в новом солнечном клипе (ВИДЕО)
Ingret
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Украинская инди-исполнительница Ingret представила новый клип на песню SaraFun.
В своей видеоработе Ingret делится своим солнечным способом мышления вместе с героями-мужчинами. Одну из ролей сыграл Марк Куцевалов - загадочный участник "Лиги смеха", известный как "Прозрачный гонщик". Видео в стилистике 80-х сняла молодая режиссер Диана Федоряка.

Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019.

Ранее сообщалось, что популярная украинская группа АГОНЬ презентовала новый клип с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли. После года творческих экспериментов группа АГОНЬ возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – "Тебе 20".




Источник: https://telegraf.com.ua
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