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Музыка
Новости музыки
16 июля 19, 15:44
"Тебе 20": Вышел новый клип группы "Агонь"
АГОНЬ
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Съемки нового клипа проходили в Киеве и заняли порядка суток.
Популярная украинская группа АГОНЬ презентовала новый клип с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли.

После года творческих экспериментов группа АГОНЬ возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – "Тебе 20". Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди – Ирине Горбачевой. Стоит отметить, что актриса театра и кино редко снимается в музыкальных видеоработах, но, услышав абсурдную идею будущего клипа, с азартом дала свое согласие на участие.

"Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды АГОНЬ", – рассказывают музыканты. 

Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий – все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.

"ТЕБЕ 20" – это пародия, жесткая реальность или все же абсурд? Это 7 минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой вы даже не догадываетесь.




Источник: https://telegraf.com.ua
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