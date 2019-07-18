"Тебе 20": Вышел новый клип группы "Агонь"

Популярная украинская группа АГОНЬ презентовала новый клип с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли.





После года творческих экспериментов группа АГОНЬ возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – "Тебе 20". Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди – Ирине Горбачевой. Стоит отметить, что актриса театра и кино редко снимается в музыкальных видеоработах, но, услышав абсурдную идею будущего клипа, с азартом дала свое согласие на участие.





"Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды АГОНЬ", – рассказывают музыканты.





Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий – все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.





"ТЕБЕ 20" – это пародия, жесткая реальность или все же абсурд? Это 7 минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой вы даже не догадываетесь.











