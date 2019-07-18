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16 июля 19, 15:43
В Лос-Анджелесе выступили Пол Маккартни и Ринго Старр
В Лос-Анджелесе прошло выступление экс-участников культовой группы The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра. Концерт прошел в рамках турне Маккартни под названием Freshen Up. Об этом пишет CNN.
Выступление являлось заключительным в гастролях британского исполнителя и проходило на спортивной арене Dodger Stadium. Об участии в концерте Старра Маккартни сообщил со сцены, анонсировав "сюрприз".
"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - отметил он.
Вместе музыканты исполнили композиции Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter.
Источник: https://korrespondent.net
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