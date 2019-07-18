В Лос-Анджелесе выступили Пол Маккартни и Ринго Старр

В Лос-Анджелесе прошло выступление экс-участников культовой группы The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра. Концерт прошел в рамках турне Маккартни под названием Freshen Up. Об этом пишет CNN.





Выступление являлось заключительным в гастролях британского исполнителя и проходило на спортивной арене Dodger Stadium. Об участии в концерте Старра Маккартни сообщил со сцены, анонсировав "сюрприз".





"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - отметил он.





Вместе музыканты исполнили композиции Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter.



