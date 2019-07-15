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Музыка
Новости музыки
15 июля 19, 11:37
Совместная композиция Артема Пивоварова и Елки покоряет сеть
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Артем Пивоваров презентовал неожиданный дуэт с певицей Елка.
Как оказалось, композиция была записана на двух языках и стала первой украинской песней в репертуаре Елки.

Артисты признались, что знакомы очень давно и у них одинаковые взгляды на музыку.

"Мы с Артемом очень давно знакомы – после какого-то концерта поехали двумя компаниями, с музыкантами, познакомиться – и с тех пор тепло и уютно дружим, будто знаем друг друга всю жизнь. У нас одинаковые взгляды на музыку, а это немаловажно. Мы с Артемом спели об одном и том же, но каждый вложил свой смысл. Эта песня очень честная. Мы слово "любовь" уже "залапали", но я искренне верю, что в каждом человеке изначально заложено много любви. Только играя в игры, взрослея и пряча то, что может сделать нас слабыми и уязвимыми, мы иногда об этом забываем", отметила Елка.

Ну сам Артем Пивоваров отметил, что новая композиция расскажет меломанам о любви и заставит кожу покрыться мурашками.

"Я искренне рад, что вместе с ней смогли спеть о важном, но, в то же время, о простом. Эта песня о любви как о необъятной форме, и я очень рад, что именно с Лизой могу рассказать об этом, потому что она очень светлая артистка. Когда была готова демо-версия, даже не стал отправлять ее, а решил встретиться с Лизой и показать песню лично, чтобы почувствовать ее вибрации. Мы сидели в наушниках и покрывались мурашками".




Источник: https://telegraf.com.ua
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