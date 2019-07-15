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Музыка
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15 июля 19, 11:33
Полиграф Шарикоff и Gena Viter в совместном клипе
Полиграф Шарикоff
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Артисты показали, как ловят от жизни кайф.
Роскошь, шикарные замки, дорогие машины, главные герои, с элегантностью агентов секретной службы, и конечно же прекрасная девушка - все это о новом дуэте Полиграф Шарикоff и Геннадия Витера.

Главные герои видео показывают в клипе что для них значит жить в кайф: рулетка, карты, вкусная еда, дорогие вещи и мир, в котором нет ничего не возможного!

"Это совершенно новая история, новые образы. Да, они могут показаться экстравагантными и шокирующими, но главный смысл - несмотря на то, что ты примеряешь на себя как артист - оставайся всегда самим собой и всегда живи в кайф!", - так прокомментировал выход видео Gena Viter.




Источник: https://telegraf.com.ua
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