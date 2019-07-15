Нетта Барзилай вышла на сцену Atlas Weekand

В столице Украины зажигательная артистка приняла участие в съемках вокального конкурса "Голос. Дети-5" и вышла на сцену Atlas Weekand. Кроме этого, Нетта Барзилай охотно дала интервью отечественным журналистам и призналась, как относится к творчеству Верки Сердючки.





Как известно, в мае 2019-го Нетта Барзилай была приглашенной гостьей на Евровидении. Там звезда презентовала новые песни и спела свой знаменитый трек Toy, который помог ей покорить европейцев и получить кубок песенного шоу. Кроме этого, среди звездных гостей конкурса был и Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки. В перерыве между съемками Нетта сделала снимки с украинской звездой, а в интервью "Светской жизни" призналась, что считает артиста гениальным.





"Я была бы счастлива назвать ее подругой. Верка – это именно то, за что я люблю Евровидение. Благодаря ей я влюбилась в этот конкурс. В свое время у нее было удивительное шоу. Она не воспринимает себя слишком серьезно. Она гениальная в своем юморе, поскольку это ДНК ее творчества. Это то, в чем похожа наша музыка", – отметила Нетта Барзилай.





Кроме этого, израильская певица публично заявила, что в восторге от Киева. Нетта Барзилай весело провела время с украинскими артистами и добавила, что хотела бы остаться здесь подольше.





"Украина, ты обняла меня так крепко, что я захотела остаться здесь навсегда! Спасибо за удивительный опыт, Atlas. Не могу дождаться, чтобы вернуться! Я люблю тебя, Atlas Weekend", – написала Нетта Барзилай, добавив эффектное видео с выступления.



