Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
15 июля 19, 11:32
Нетта Барзилай вышла на сцену Atlas Weekand
Нетта Барзилай
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай приехала в Киев.
В столице Украины зажигательная артистка приняла участие в съемках вокального конкурса "Голос. Дети-5" и вышла на сцену Atlas Weekand. Кроме этого, Нетта Барзилай охотно дала интервью отечественным журналистам и призналась, как относится к творчеству Верки Сердючки.

Как известно, в мае 2019-го Нетта Барзилай была приглашенной гостьей на Евровидении. Там звезда презентовала новые песни и спела свой знаменитый трек Toy, который помог ей покорить европейцев и получить кубок песенного шоу. Кроме этого, среди звездных гостей конкурса был и Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки. В перерыве между съемками Нетта сделала снимки с украинской звездой, а в интервью "Светской жизни" призналась, что считает артиста гениальным.

"Я была бы счастлива назвать ее подругой. Верка – это именно то, за что я люблю Евровидение. Благодаря ей я влюбилась в этот конкурс. В свое время у нее было удивительное шоу. Она не воспринимает себя слишком серьезно. Она гениальная в своем юморе, поскольку это ДНК ее творчества. Это то, в чем похожа наша музыка", – отметила Нетта Барзилай.

Кроме этого, израильская певица публично заявила, что в восторге от Киева. Нетта Барзилай весело провела время с украинскими артистами и добавила, что хотела бы остаться здесь подольше.

"Украина, ты обняла меня так крепко, что я захотела остаться здесь навсегда! Спасибо за удивительный опыт, Atlas. Не могу дождаться, чтобы вернуться! Я люблю тебя, Atlas Weekend", – написала Нетта Барзилай, добавив эффектное видео с выступления.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Нетта Барзилай показала новый снятый в Киеве клип
Atlas Weekend 2019: Нетта Барзилай выступит на фестивале
Российскому музыканту запретили въезд в Украину
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Совместная композиция Артема Пивоварова и Елки покоряет сеть
noimageКиевский Brave! Factory Festival вошел в десятку лучших
noimageПолиграф Шарикоff и Gena Viter в совместном клипе
noimage"Табула Раса" представила новый клип на песню "Бабочки июля"
noimageЭд Ширан выпустил новый альбом
Лента новостей