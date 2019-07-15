Популярный британский поп-певец Эд Ширан выпустил новый альбом под названием No.6 Collaborations Project. Пластинка включает 15 композиций, каждая из которых записана в тандеме с другим популярным музыкантом. Об этом пишет The Guardian.





В частности, вошли в альбом песни, записанные с Джастином Бибером, Эминемом, 50 Cent, Бруно Марсом, Трэвисом Скоттом, Skrillex и другими.





Эд Ширан отметил, что этот альбом является не первым, включающим записи с другими артистами. В 2011 году он презентовал мини-альбом подобного плана под названием No.5 Collaborations Project.





"С тех пор мне хотелось выпустить еще одну часть, поэтому во время тура в прошлом году я начал работать над No.6 на своем ноутбуке", - признался поп-певец.





Он также добавил, что является поклонником всех артистов, с которыми записал песни.



