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Музыка
Новости музыки
15 июля 19, 11:26
Эд Ширан выпустил новый альбом
Эд Ширан
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Пластинка включает 15 композиций, которые записаны в коллаборации с другими известными артистами.
Популярный британский поп-певец Эд Ширан выпустил новый альбом под названием No.6 Collaborations Project. Пластинка включает 15 композиций, каждая из которых записана в тандеме с другим популярным музыкантом. Об этом пишет The Guardian.

В частности, вошли в альбом песни, записанные с Джастином Бибером, Эминемом, 50 Cent, Бруно Марсом, Трэвисом Скоттом, Skrillex и другими.

Эд Ширан отметил, что этот альбом является не первым, включающим записи с другими артистами. В 2011 году он презентовал мини-альбом подобного плана под названием No.5 Collaborations Project.

"С тех пор мне хотелось выпустить еще одну часть, поэтому во время тура в прошлом году я начал работать над No.6 на своем ноутбуке", - признался поп-певец.

Он также добавил, что является поклонником всех артистов, с которыми записал песни.

Источник: https://korrespondent.net
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