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Музыка
Новости музыки
12 июля 19, 11:21
Группа "Океан Ельзи" презентовала новую песню об Украине
Океан Ельзи
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По словам Святослава Вакарчука, фронтмена "Океан Эльзы", он написал текст за пару дней до своего дня рождения, в мае.
В четверг, 11 июля, группа "Океан Ельзи" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube. 

О релизе новой песни музыканты также сообщили в Instagram. Трек активно набирает прослушивания и комментарии слушателей.

Автором текста традиционно стал фронтмен группы Святослав Вакарчук. Сильная лирика в лучших жанрах ОЕ тронула поклонников.  

"Спасибо, ребята. Сильно как всегда", "Очень сильно и душевно. ОЕ, так держать", "Спасибо за ваше творчество", - указали в комментариях первые слушатели. 

Заговорили в обсуждениях и о новом альбоме группы, однако никакой информации по этому поводу пока нет. Последний на данный момент альбом ОЕ "Без меж" вышел в мае 2016 года.




Источник: https://telegraf.com.ua
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