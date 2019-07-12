Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу

Украинская исполнительница Злата Огневич только вернулась с гастролей в США и уже планирует поразить своих земляков эксклюзивной программой в Киеве.





Выступление звезды можно будет увидеть уже 18 июля в Caribbean Club Concert Hall. Там Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версии хитов из нового альбома "Грані", а также песни, которые уже занимали первые места в украинских хит-парадах, такие как: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" и другие.





Приятной неожиданностью для зрителей станет премьера нескольких новых песен из будущего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица. Все композиции будут исполнены вместе с бэндом Kaska Records Band в акустической обработке по примеру всемирно известного проекта MTV Unplugged.





Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика – это всегда обнаженные эмоции и обнаженная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями, – делится мыслями певица о предстоящем концерте.











