Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.76
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
12 июля 19, 10:59
Братья Гадюкины презентовали новый сингл (ВИДЕО)
Братья Гадюкины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская группа "Братья Гадюкины" представили лирическую композицию из нового альбома "Смех и Грех" 10 июля.
Музыканты записали ее по мотивам трех самых популярных хитов группы – "Роксоляна", "Желтые Ленты" и "Соломия".

Что интересно, в записи трека также участвовала струнная группа симфонического рок-орекстра BREVIS, а несколько фраз для песни были взяты из стихотворения Ивана Франко. В сингле "Кто ты?" участники группы решили создать единый образ женщины, которые раньше уже встречались в творчестве Гадюкиных.

У меня есть такая особенность – я очень плохо запоминаю лица. Но чувства и эмоции еще долго хранятся в моей голове. Наверное, пришло уже время не разбрасывать, а собирать камни... Так кто же эта загадочная девушка? Интрига. Но когда мимо меня идет красивая женщина, я мысленно посвящаю эту песню ей, – признается один из участников группы Павел Крахмалев.

Зато другой исполнитель Игорь Мельничук добавляет, что Ивано Франко, к творчеству которого они обратились, раньше сам вдохновлялся поэзией Богдана Лепкого. "Жизнь продолжается! Главное – быть при памяти", – заключает артист.

Песня "Кто ты?" войдет в следующий альбом "Смех и Грех", релиз которого запланирован на осень этого года. Ранее уже состоялись премьеры песен "Крав", "ФРАНКЕНШТЕЙН / Oh My Love", "Сафари" и "Седина в бороду".




Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Марина Одольская презентовала новый сингл (ВИДЕО)
Тина Кароль выпустила обольстительный клип (ВИДЕО)
Во Львове умер народный артист Украины
Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Группа "Океан Ельзи" презентовала новую песню об Украине
noimageЗлата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу
Лента новостей