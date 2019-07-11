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Музыка
Новости музыки
11 июля 19, 10:51
Dan Alien: новый дебютный проект с Иреной Карпой
Артур Даниелян
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Саунд-продюсер Артур Даниелян представил альбом, в который вошел трек, записанный совместно с украинской писательницей.
Саунд-продюсер, аранжировщик, музыкант и лайв-перформер Артур Даниелян представил дебютный альбом проекта Dan Alien. Для выпуска альбома Bootlegger's Dream был выбран необычный план: каждый день, начиная с 1 июля, выходило по одной композиции. Всего в альбом вошло семь треков.

Часть материала Dan Alien ранее можно было услышать вживую. Артур - частый гость вечеринок и электронных фестивалей. Свои лайв-шоу он представлял на Ostrov Festival, в рамках warm up слотов Ame, KiNK, Pillowtalk, Mujuice,Borgore.

Dan Alien - не первый проект Артура Даниеляна. Он стоял у истоков основания группы Qarpa. Потому появление Ирены Карпы на треке Angel 123 здесь вовсе не случайно. Позже Артур запускал коллаборации Nerve Gangstas, Neural Clan, Tha Book of Roman.

В качестве саунд-продюсера Артур работал со многими известными украинскими артистами. Среди них "СКАЙ", "НеАнгелы", Гайтана, "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "Фіолет", ALLOISE, "Тартак" и другие. Артур - основатель студии звукозаписи Bedroom 43 и официальный эндорсер сразу нескольких брендов: Ableton, UDG и Korg.

Источник: https://telegraf.com.ua
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