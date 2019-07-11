В Украине изменили правила отбора на детское Евровидение

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины внесли изменения в отборе на детское Евровидение. Об этом сообщили на официальной странице нацотбора в Instagram.





Из-за скандала с представительницей от Украины на "взрослый" конкурс Maruv, организаторы запретили участвовать в отборе на детский конкурс участникам, выступавшим в России после с начала 2014 года.





Также к отбору не допустят тех, кто планирует выступления на "территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории".



