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11 июля 19, 10:43
В Украине изменили правила отбора на детское Евровидение
детское Евровидение
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Новые правила решили ввести после скандала на национальном отборе с исполнительницей Maruv.
Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины внесли изменения в отборе на детское Евровидение. Об этом сообщили на официальной странице нацотбора в Instagram.

Из-за скандала с представительницей от Украины на "взрослый" конкурс Maruv, организаторы запретили участвовать в отборе на детский конкурс участникам, выступавшим в России после с начала 2014 года.

Также к отбору не допустят тех, кто планирует выступления на "территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории".

Источник: https://korrespondent.net
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