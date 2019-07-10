Бейонсе представила сингл Spirit (АУДИО)

Популярная певица Бейонсе представила сингл Spirit , написанный для анимационного фильма " Король Лев ". В нем артистка озвучила львицу Налу .





Песня была представлена на YouTube-канале певицы и войдет в будущий альбом Бейонсе Lion King: The Gift. На обложке сингла - фотография Бейонсе на фоне ее героини, львицы Налы.





Бейонсе говорит, что в новой пластинке соединила жанры R & B, поп, хип-хоп и Afro Beat, которые она назвала отражением изменений в современной музыке.





Премьера обновленного "Короля Льва" состоится 19 июля.











