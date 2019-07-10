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Музыка
Новости музыки
10 июля 19, 14:12
Бейонсе представила сингл Spirit (АУДИО)
Бейонсе
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Она также озвучила одну из героинь ремейка мультфильма Disney.
Популярная певица Бейонсе представила сингл Spirit , написанный для анимационного фильма " Король Лев ". В нем артистка озвучила львицу Налу .

Песня была представлена на YouTube-канале певицы и войдет в будущий альбом Бейонсе Lion King: The Gift. На обложке сингла - фотография Бейонсе на фоне ее героини, львицы Налы.

Бейонсе говорит, что в новой пластинке соединила жанры R & B, поп, хип-хоп и Afro Beat, которые она назвала отражением изменений в современной музыке.

Премьера обновленного "Короля Льва" состоится 19 июля.




Источник: https://glamurchik.tochka.net
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