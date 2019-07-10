Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом

Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения.





Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах . В воскресенье, 8 июля, в Киеве впервые выступил колумбийский певец Maluma. Во время своего перфоманса в столице Украины артист сделал своим фанам приятный подарок - вышел на сцену с украинским флагом.













Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах во время исполнения на бис финальных песен выступления. Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения.





Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения. При этом он порадовал фанатов словами "спасибо", "на здоровье" и даже "дякую", а словом "целую" просто покорил всю женскую половину аудитории.





Артист вел себя очень тепло с залом и пошутил о том, что даже сам удивлен, как это его занесло так далеко от родного дома - Колумбии.



