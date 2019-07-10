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Музыка
Новости музыки
10 июля 19, 11:59
В Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2019
Atlas Weekend 2019
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9 июля стартовал масштабный украинский фестиваль Atlas Weekend 2019.
Первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend традиционно называется "Днем украинской музыки", поэтому вход на территорию ВДНХ для всех желающих будет бесплатным. Концерт на главной сцене начался с 15:00.

На сцене фестиваля зажигали вчера известные украинские исполнители, как София Ротару, Ivan NAVI,  NK, ONUKA, Злата Огневич, DZIDZIO, YUKO и другие.

Старт фестиваля организаторы анонсировали в своем Instagram-аккаунте.

"Официально заявляем: Atlas Weekend 2019 стартовал! Тебя ждут 6 дней музыки и танцев, приятных встреч и новых знакомств, счастливых лиц и безудержных улыбок, бури эмоций и ярких впечатлений", - писали организаторы Atlas Weekend 2019.

Источник: https://telegraf.com.ua
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