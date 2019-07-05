Когда Андрей Данилко вернется на большую сцену

Последним масштабным выступлением артиста стал фестиваль Atlas Weekend 2017, после этого Данилко решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Исключением стало разве что Евровидение-2019.





Как признался шоумен на съемках шоу "Х-фактор" канала СТБ, за это время у него накопилось много хорошего материала, но по большой сцене он соскучиться еще не успел - не хочет выглядеть на ней пустым барабаном.





"Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", - указал он.





При этом планы вернуться в большой шоу-бизнес Данилко отрицать не стал. Заверил, что "все будет хорошо".





"Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", - добавил он.





Нелегко артисту далось и выступление на Евровидении в этом году, куда Верку Сердючку пригласили в качестве специальной гостьи.





"Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", - признался он.



