Новый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (ВИДЕО)

Режиссер выступил Алан Бадоев.





"Новое восприятие беспощадной красоты, словно из культового времени итальянского кинематографа. Мое вдохновение - в ее острых ключицах, тонких и почти вымышленных линиях, которые в черно-белой светотени выглядят, словно лазурные", - музыканты процитировали на своей странице в Facebook Бадоева.





В клипе сочетаются черно-белые и цветные кадры. Музыканты исполняют песню, под которую танцует девушка.





Фронтмен коллектива Дмитрий Каднай предстал в образе, напоминающем лидера британской группы Queen Фредди Меркьюри.











