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5 июля 19, 13:57
Новый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (ВИДЕО)
Режиссер выступил Алан Бадоев.
"Новое восприятие беспощадной красоты, словно из культового времени итальянского кинематографа. Мое вдохновение - в ее острых ключицах, тонких и почти вымышленных линиях, которые в черно-белой светотени выглядят, словно лазурные", - музыканты процитировали на своей странице в Facebook Бадоева.
В клипе сочетаются черно-белые и цветные кадры. Музыканты исполняют песню, под которую танцует девушка.
Фронтмен коллектива Дмитрий Каднай предстал в образе, напоминающем лидера британской группы Queen Фредди Меркьюри.
Источник: https://telegraf.com.ua
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