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4 июля 19, 15:45
Названо имя нового члена жюри "Х-фактора"
В преддверии 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" (СТБ) раскрыто имя еще одного члена жюри.
Грандиозное празднование 10-го дня рождения шоу "Х-фактор" на СТБ набирает обороты! Поздравить проект собираются все самые яркие артисты шоу-бизнеса. Они появляются как за кулисами проекта, так и за судейским столом, поэтому практически каждый день участников встречает новая четверка жюри. Ради любимого проекта на один день в Украину прилетела звезда мирового джаза, грузинская певица и композитор Нино Катамадзе. Нино не скрывает радости снова оказаться на "Х-факторе".
"Я очень счастлива вновь увидеть любимых коллег, друзей и съемочную группу. Я вспоминаю проект каждый раз с очень трепетной любовью, и мне уже давно хотелось их всех увидеть, поэтому я с удовольствиям приехала именно сегодня!", — поделилась Катамадзе.
Нино уже была в кресле Х в пятом и шестом сезонах шоу. Ее подопечный Дмитрий Бабак стал победителем "Х-фактор"-5. На этот раз, у Нино Катамадзе, как и у остальных приглашенных судей, есть уникальное право — подарить участнику билет в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег.
К слову, Олег Винник и Игорь Кондратюк тоже появятся на проекте в качестве приглашенных жюри. Первый заменит Алессандро Сафина, а второй — Олю Полякову.
Источник: https://telegraf.com.ua
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