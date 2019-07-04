Канье Уэст записал трек с соул-певцом Чарли Уилсоном

Американский рэпер Канье Уэст выпустил новый трек Brothers, записанный в тандеме с известным соул-исполнителем Чарли Уилсоном. Композиция стала доступна на Instagram-странице irvgotti187.





Композиция звучит в первой серии второго сезона сериала Tales (в переводе с англ. Истории). Выпуск каждого из них основан на хип-хоп композиции.





Продюсировал трек музыкантов Ирв Готти, на странице которого и была опубликована аудиозапись.



