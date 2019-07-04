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Музыка
Новости музыки
4 июля 19, 15:42
Канье Уэст записал трек с соул-певцом Чарли Уилсоном
Канье Уэст
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Трек стал доступным в соцсети Instagram. Композиция исполнителей, звучащая в телешоу Tales, называется Brothers.
Американский рэпер Канье Уэст выпустил новый трек Brothers, записанный в тандеме с известным соул-исполнителем Чарли Уилсоном. Композиция стала доступна на Instagram-странице irvgotti187.

Композиция звучит в первой серии второго сезона сериала Tales (в переводе с англ. Истории). Выпуск каждого из них основан на хип-хоп композиции.

Продюсировал трек музыкантов Ирв Готти, на странице которого и была опубликована аудиозапись.

Источник: https://korrespondent.net/
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