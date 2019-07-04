Армин ван Бюрен рассказал о начале своей музыкальной карьеры

Нидерландский продюсер и диджей Армин ван Бюрен входил в список "Топ-100 диджеев по версии фанатов" журнала "DJ Magazine" целых 5 раз, а именно в 2007, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах. Он обладает многими музыкальными наградами, а также в 2013 году стал кавалером ордена Оранских-Нассау за вклад в музыку.





Что интересно, голландский диджей посвятил всю свою жизнь музыке, но имеет юридическое образование.





Многогранный человек и истинный фанат своего дела, Армин ван Бюрен в интервью украинской программы "Ранок з Україною" поведал своим поклонникам, каким был его первый опыт в музыкальной сфере, а также рассказал, сколько получал за свои первые выступления.





Музыкант признался, что на протяжении всего тура Armin Only работа за пультом обходилась ему в 9 часов непрерывной работы.





"На самом деле это очень сложно. Но именно поклонники дают мне энергию. И это невероятно. Ты понимаешь, что эти люди пришли именно на тебя, ведь это твой тур, и ты единственный диджей, который играет. Для меня это награда, столько людей желают прийти на мои выступления, и я хочу играть еще дольше", - сообщил популярный диджей в интервью журналистам.





Армин ван Бюрен также добавил, что начинал свою карьеру в своем родном городе: "Я начал заниматься диджейством в Лейдене - это мой родной город. Там я и научился, как надо играть и готовиться к шоу. Я играл каждую неделю по 5-6 часов, и мне платили 50 евро".





Кроме этого, музыкант ведет свое еженедельное радиошоу под названием "A State of Trance", который пользуется огромной популярностью. Известно, что количество слушателей шоу перевалило за 30 миллионов человек.











