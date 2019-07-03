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Музыка
Новости музыки
3 июля 19, 16:34
Участника Atlas Weekend 2019 арестовали в Швеции
A$AP Rocky
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В ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Ракима Майерса).
Его обвиняют в избиении двух парней. Сам A$AP Rocky утверждает, что невиновен, так как неизвестные, с которыми завязалась драка, преследовали его на улицах города.

Уже на следующей неделе рэпер заявлен в числе участников украинского опен-эфира Atlas Weekend 2019, но как долго продлится история с его арестом, пока не известно. Согласно предварительной информации Daily Mail, за решеткой исполнитель может пробыть до пятницы этой недели, полиция выясняет подробности инцидента с участием рэпера.

"Днем ранее A$AP Rocky опубликовал в Instagram видео, на котором двое незнакомцев агрессивно разговаривают с его охраной. "Эти торчки - не мои фанаты. Мы не знаем их и не хотели никаких проблем. Они преследовали нас четыре квартала и шлепали по задницам проходящих мимо девушек", - отметил в комментариях рэпер.

Через некоторое время он опубликовал еще одно видео, на котором уже запечатлена полная запись конфликта. Один из незнакомцев ударил охранника A$AP Rocky своими наушниками, из-за чего те разлетелись на щепки. После этого парень предьявил громиле-бодигарду претензии и потребовал вернуть ему новые. "Ты же ударил его ими", - говорит на видео рэпер в попытках успокоить разбушевавшихся парней. - Мы не хотим с вами драться".

И все же без драки не обошлось. Как пишет TMZ, ссылаясь на очевидцев конфликта, потасовку рэпера с незнакомцами спровоцировали слова прохожей женщины, которая сказала, что двое молодых парней пригрозили ей изнасилованием.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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