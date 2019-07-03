Откровенный клип Майли Сайрус стал интернет-хитом

Певица Майли Сайрус презентовала новый провокационный клип на композицию Mother's Daughter, в котором предстала в красном латексном костюме. Ролик менее чем за сутки набрал 5,5 миллионов просмотров.





Композиция создана в соавторстве с финской певицей и сонграйтером Alma.





Майли Сайрус в видео появляется в ряде провокационных образов - в том числе в металлическом бюстгальтере, в костюме с металлической накладкой на интимном месте.





В клипе также снимается мать певицы Тиш Сайрус, а кроме того - транссексуалы, активисты и борцы за права женщин.





Саму композицию Сайрус негласно называют "крутым феминистским гимном".











