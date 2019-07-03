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Музыка
Новости музыки
3 июля 19, 16:28
Откровенный клип Майли Сайрус стал интернет-хитом
Майли Сайрус
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Видеоролик исполнительницы набрал 5,5 миллионов просмотров менее чем за день на ее канале в Youtube.
Певица Майли Сайрус презентовала новый провокационный клип на композицию Mother's Daughter, в котором предстала в красном латексном костюме. Ролик менее чем за сутки набрал 5,5 миллионов просмотров.

Композиция создана в соавторстве с финской певицей и сонграйтером Alma.

Майли Сайрус в видео появляется в ряде провокационных образов - в том числе в металлическом бюстгальтере, в костюме с металлической накладкой на интимном месте.

В клипе также снимается мать певицы Тиш Сайрус, а кроме того - транссексуалы, активисты и борцы за права женщин.

Саму композицию Сайрус негласно называют "крутым феминистским гимном".




Источник: https://korrespondent.net
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