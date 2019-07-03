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Музыка
Новости музыки
3 июля 19, 16:22
Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в РФ
Нино Катамадзе
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Со страницы грузинской певицы исчезло сообщение о том, что она в знак протеста больше не будет выступать в России.
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила на своей странице в Facebook сообщение об отказе выступать с концертами в России. Ее последнее сообщение в социальной сети датируется от 29 июня.

Напомним, 30 июня певица на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе  отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.

Как известно, 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Источник: https://korrespondent.net
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