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1 июля 19, 17:51
Maluma прокомментировал свой приезд в Украину
Maluma
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Колумбийский певец Maluma, который сотрудничает с популярными артистами, в частности, Мадонной и Шакирой, впервые приедет в Украину.
Артист признался, что в ждет свой концерт, ведь о Киеве он слышал достаточно много.

Как Maluma рассказал в программе "Светская жизнь", у него продолжается мировое турне, которое поражает артиста неожиданными выходками поклонников. Так, во время выступления в испанском Лиссабоне женщины забросали сцену нижним бельем. От этого 25-летний колумбиец несколько смутился и не знал, что делать с такими подарками фанов.

"Несколько дней назад у меня был концерт в Лиссабоне. Там была очень крутая сцена – по центру арены, то есть выступал просто в толпе, и девушки бросали в меня бельем – бра, трусики. Я и такой думаю: "Боже мой, что я должен со всем этим делать: забрать домой или оставить на сцене". Я был растерян, но это было что-то особенное", – поделился Maluma.

Артист признался, что перед выступлением старается как можно больше гулять по городу и познавать культуру других стран. Поэтому и в Киеве Maluma запланировал поход по достопримечательностям столицы. Однако колумбиец наслышан о красоте украинских женщин, поэтому во время экскурсии и своего выступления стремится увидеть отечественных красавиц.

"Скажу очень откровенно: все только говорят о девушках и женщинах из Украины. Конечно, я хочу прогуляться по достопримечательностям Киева. Но я с восторгом жду возможности увидеть, какие же они украинские девушки", – с юмором признался Maluma.

Знаменитый певец добавил, что его концерт 8 июля откроет Настя Каменских. Maluma был в восторге от трека Peligroso и, узнав о том, что она изучила испанский язык за 3 месяца, в шутку пообещал, что тоже будет познавать украинский.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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