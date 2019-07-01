Яна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню Bora Bora

После длительной паузы и нескольких неудачных попыток Яна Соломко ворвалась на арену шоу-бизнеса под новым псевдонимом SOYANA. Кроме эффектного возвращения, певица представила клип на свой новый зажигательный трек "Bora Bora".





Остросюжетное видео, похожее на голливудский боевик, показало, что Яна в прекрасной форме. Все эти годы затишья Соломко провела с пользой, и сейчас словно дюймовочка.





Съемки клипа прошли в Батуми. Чем же закончились страстные грузинские приключения звезды, смотрите в новом видео!











