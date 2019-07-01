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Музыка
Новости музыки
1 июля 19, 17:38
Яна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню Bora Bora
Яна Соломко
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Яна Соломко неожиданно возвращается в шоу-бизнес.
После длительной паузы и нескольких неудачных попыток Яна Соломко ворвалась на арену шоу-бизнеса под новым псевдонимом SOYANA. Кроме эффектного возвращения, певица представила клип на свой новый зажигательный трек "Bora Bora".

Остросюжетное видео, похожее на голливудский боевик, показало, что Яна в прекрасной форме. Все эти годы затишья Соломко провела с пользой, и сейчас словно дюймовочка.

Съемки клипа прошли в Батуми. Чем же закончились страстные грузинские приключения звезды, смотрите в новом видео!




Источник: https://telegraf.com.ua
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