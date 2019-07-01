Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.71
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
1 июля 19, 17:36
Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом (ВИДЕО)
Michelle Andrade
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица представила клип на первую песню из нового большого альбома Latino Ritmo.
Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.

В клипе Michelle становится главой гангстеров – дерзкой lady boss, которая умеет постоять за себя и свои принципы: она ловко управляется с оружием, танцует на капоте авто и разбивает бутылку о голову обидчика, не побоявшись ввязаться в драку в баре. Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера.

"В клипе я – дерзкая, независимая и сильная gangsta. А все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, окружающие мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину", - Мишель Андраде.

Режиссеры Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха вдохновлялись стилисткой классики голливудского кино - настроением фильмов "Форсаж", "Место под соснами" и "Драйв". Основной локацией стал арт-завод Платформа. На площадку пригнали ретро-автомобили - Волгу лоурайдер и Ford Scorpiо, на капоте которой Michelle танцевала.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Мадонна презентовала новый клип (ВИДЕО)
Тина Кароль выпустила обольстительный клип (ВИДЕО)
Группа Время и Стекло выпустила "дерзкий" клип
Клип Тейлор Свифт набрал миллионы просмотров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Maluma прокомментировал свой приезд в Украину
noimageЯна Соломко выпустила остросюжетный клип на песню Bora Bora
noimageKygo возродил песню легендарной Уитни Хьюстон (ВИДЕО)
noimageТом Йорк презентовал третий сольный альбом (ВИДЕО)
noimageНино Катамадзе объявила России бойкот
Лента новостей