Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом (ВИДЕО)

Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.





В клипе Michelle становится главой гангстеров – дерзкой lady boss, которая умеет постоять за себя и свои принципы: она ловко управляется с оружием, танцует на капоте авто и разбивает бутылку о голову обидчика, не побоявшись ввязаться в драку в баре. Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера.





"В клипе я – дерзкая, независимая и сильная gangsta. А все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, окружающие мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину", - Мишель Андраде.





Режиссеры Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха вдохновлялись стилисткой классики голливудского кино - настроением фильмов "Форсаж", "Место под соснами" и "Драйв". Основной локацией стал арт-завод Платформа. На площадку пригнали ретро-автомобили - Волгу лоурайдер и Ford Scorpiо, на капоте которой Michelle танцевала.











