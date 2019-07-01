Kygo возродил песню легендарной Уитни Хьюстон (ВИДЕО)

Уитни Хьюстон вошедшая в историю музыки, как легендарная певица с удивительным голосом, умерла в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах. Популярный музыкальный продюсер и норвежский диджей Kygo создал кавер-версию на песню "Higher Love" британского музыканта Стива Уиндвуда.





Известно, что оригинал композиции "Higher Love" был выпущен в 1986 году, через четыре года Хьюстон записала собственную версию.





Уитни спела песню в 1990 году, когда ездила с туром по стране. Однако многие поклонники никогда не слышали ее в исполнении певицы после этого. Компания и звукозаписывающая студия RCA Records, к которой отошли авторские права на произведения после смерти Хьюстон, решили создать новую композицию. Об этом пишет издание Rolling Stone.





Этим занялся Kygo, который пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы сама Уитни Хьюстон. Также диджей добавил в песню свой стиль.





"Мы хотим напомнить людям, почему они в первую очередь влюбились в Уитни", – рассказал менеджер культовой артистки Пэт Хьюстон.











