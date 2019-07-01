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Музыка
Новости музыки
1 июля 19, 17:33
Том Йорк презентовал третий сольный альбом (ВИДЕО)
Том Йорк
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Новая пластинка солиста группы Radiohead состоит из девяти треков.
Лидер группы Radiohead Том Йорк выпустил сольный альбом Anima. Это уже третья сольная пластинка музыканта, она состоит из девяти треков.

Специально к выходу альбома был запущен сайт, на котором можно купить его цифровую версию, а также виниловые пластинки и компакт диски. Виниловая версия будет содержать 10 бонусный трек Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming, одна из версий также снабжена книгой с текстами песен и рисунками художника Стэнли Донвуда.

К выходу альбома был также снят фильм, который покажут на Netflix.

Ранее группа Radiohead заявила о том, что опубликует музыку, которая была похищена хакерами из архива Тома Йорка, а деньги, полученные за скачивание песен, переведет на счет группы по борьбе с глобальным потеплением.




Источник: https://telegraf.com.ua
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