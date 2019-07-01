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Музыка
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1 июля 19, 17:20
Нино Катамадзе объявила России бойкот
Нино Катамадзе
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Популярная грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать с концертами в России.
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом она написала в воскресенье, 30 июня, на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси.

"Самый тяжелый день в моей жизни – 20 июня (день начала протестов в Грузии – ред.), а самый тяжелый концерт – 22 июня.. Я сказала это на концерте и хочу сказать вам – это было последнее мое выступление в России!" – написала Катамадзе.

Исполнительница заявила, что поддерживает требование митингующих в Тбилиси об отставке членов правительства. Катамадзе назвала Россию оккупантом и заявила, что никогда не "предавала Родину", уточнив, что ни разу не участвовала в концертах России, финансируемых за счет государственных средств, и не выступала на днях рождения российских политиков.

22 июня Катамадзе выступила на фестивале Усадьба Jazz в Москве.

Заявление певица сделала на фоне обострения отношений между Грузией и Россией. 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Источник: https://korrespondent.net
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