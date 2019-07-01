Нино Катамадзе объявила России бойкот

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом. Об этом она написала в воскресенье, 30 июня, на своей странице в Facebook, выразив также поддержку протестующим в Тбилиси.





"Самый тяжелый день в моей жизни – 20 июня (день начала протестов в Грузии – ред.), а самый тяжелый концерт – 22 июня.. Я сказала это на концерте и хочу сказать вам – это было последнее мое выступление в России!" – написала Катамадзе.





Исполнительница заявила, что поддерживает требование митингующих в Тбилиси об отставке членов правительства. Катамадзе назвала Россию оккупантом и заявила, что никогда не "предавала Родину", уточнив, что ни разу не участвовала в концертах России, финансируемых за счет государственных средств, и не выступала на днях рождения российских политиков.





22 июня Катамадзе выступила на фестивале Усадьба Jazz в Москве.





Заявление певица сделала на фоне обострения отношений между Грузией и Россией. 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.



