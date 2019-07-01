Автор музыки рэпера Face умер от передозировки

В США умер 18-летний музыкант и битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Об этом сообщил его отец в Twitter.





Туресон был найден в собственном доме без сознания две недели назад. Его увезли в реанимацию, все это время он пробыл в коме и умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.





Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape. Также он сотрудничал с американскими музыкантами Tay-K, PnB Rock, Lil Tracy и другими.



