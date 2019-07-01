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Музыка
Новости музыки
1 июля 19, 17:19
Автор музыки рэпера Face умер от передозировки
Туресон
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Туресон был найден в собственном доме без сознания две недели назад. Его увезли в реанимацию, все это время он пробыл в коме.
В США умер 18-летний музыкант и битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Об этом сообщил его отец в Twitter.

Туресон был найден в собственном доме без сознания две недели назад. Его увезли в реанимацию, все это время он пробыл в коме и умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape. Также он сотрудничал с американскими музыкантами Tay-K, PnB Rock, Lil Tracy и другими.

Источник: https://korrespondent.net
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