Мадонна презентовала свой новый клип (ВИДЕО)

Певица Мадонна презентовала свой новый клип на композицию God Control. Главной идеей ролика является призыв к запрету свободного доступа к огнестрельному оружию. Проблема акцентируется показом расстрела людей в ночном клубе. Ролик появился на YouTube-странице певицы.





Мадонна желает привлечь внимание общественности и властей к проблеме, демонстрируя в своей видеоработе сцены насилия. Режиссером видео выступил Джонас Окерлунд.





Действие в клипе разворачивается в клубе, где все люди будут расстреляны. Сюжет перекликается с реальной трагедией, произошедшей в клубе Pulse в 2016 году в Орландо, забравшей жизни 50 человек.





"Проснись и настаивай на законе о безопасности оружия. От этого зависят невинные жизни", - сказано в композиции.











