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Музыка
Новости музыки
1 июля 19, 17:14
Мадонна презентовала свой новый клип (ВИДЕО)
Мадонна
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В новом клипе Мадонны показан расстрел в клубе.
Певица Мадонна презентовала свой новый клип на композицию God Control. Главной идеей ролика является призыв к запрету свободного доступа к огнестрельному оружию. Проблема акцентируется показом расстрела людей в ночном клубе. Ролик появился на YouTube-странице певицы.

Мадонна желает привлечь внимание общественности и властей к проблеме, демонстрируя в своей видеоработе сцены насилия. Режиссером видео выступил Джонас Окерлунд.

Действие в клипе разворачивается в клубе, где все люди будут расстреляны. Сюжет перекликается с реальной трагедией, произошедшей в клубе Pulse в 2016 году в Орландо, забравшей жизни 50 человек.

"Проснись и настаивай на законе о безопасности оружия. От этого зависят невинные жизни", - сказано в композиции.




Источник: https://korrespondent.net
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